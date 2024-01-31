Финский омбудсмен рекомендовала открыть КПП на границе с РФ

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Уполномоченная по вопросам равноправия в Финляндии Кристина Стенман рекомендовала открыть контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с РФ, выразив обеспокоенность возможным нарушением прав людей, которые ищут убежище. Это следует из ее письма главе МВД Финляндии Мари Рантанен.

"Мы надеемся, что в ближайшие недели правительство примет решение об открытии трансграничного сообщения", – говорится в письме.

В нем же правозащитница напомнила о случае, который произошел 18 января. Тогда из РФ в Финляндию, нарушив правила перехода госграницы, прибыли 18 человек с Ближнего Востока, включая женщин и детей. Стенман считает, что это подвергает их риску.

В ноябре прошлого года финская сторона объявила о закрытии всех КПП на границе с РФ, кроме "Райя-Йоосеппи". КПП "Куусамо", "Салла" и "Вартиус" прекратили работу до 23 декабря. С 30 декабря закрылся последний работающий КПП.

Позже два пропускных пункта решили открыть. Однако спустя время из-за возобновления притока мигрантов финские власти вновь решили закрыть все автомобильные пункты пропуска на границе с РФ по 14 января 2024 года.

В январе МВД Финляндии продлило закрытие КПП на границе с Россией до 11 февраля.

