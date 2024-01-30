Глава Минобороны Финляндии призвал запретить в стране двойное гражданство для россиян

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Министр обороны Финляндии, депутат местного парламента Антти Хяккянен заявил о необходимости реформ в системе получения гражданства страны, а также призвал запретить россиянам получать финский паспорт в рамках системы двойного гражданства. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление Национальной коалиционной партии (НКП), членом которой является Хяккянен.

"Необходимо перейти к взаимности в двойном гражданстве. Это будет означать, например, что российским гражданам больше не будут предоставлять новое двойное гражданство", – отметил он, объяснив такое решение предотвращением попыток авторитарных стран оказывать влияние.

Аналогичный вопрос возник в ходе предвыборных президентских дебатов. Выдвинутый от той же партии претендент на кресло главы Финляндии Александр Стубб также поддерживает запрет на выдачу финского паспорта гражданам из РФ. На конец 2020 года в стране постоянно проживали 143 тысячи человек с двойным гражданством. Большинство из них, 34 890 человек, были гражданами России.

Ранее кандидат Стубб и его оппонент Пекка Хаависто разошлись во мнении по поводу гипотетического звонка Владимира Путина после победы одного из претендентов на выборах.

Стубб сказал, что не ответил бы на звонок, заявив о текущем разрыве отношений Хельсинки и Москвы. Хаависто отметил, что принял бы звонок от российского лидера, однако не стал бы касаться вопросов политики.

Ранее в стране завершилось голосование в первом туре выборов президента. Наибольшее количество голосов набрал кандидат Стубб – 27,2%. За ним следует Хаависто, который получил 25,8%. Данные газеты Helsingin sanomat свидетельствуют, что за первого кандидата готовы проголосовать 57% опрошенных, а за второго – только 43%.

Голосование на президентских выборах в Финляндии прошло 28 января. Второй тур выборов пройдет 11 февраля.

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