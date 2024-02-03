03 февраля, 16:33Политика
В Финляндии заявили, что не станут открывать границу с РФ
Фото: 123RF/elenanoeva
Финляндия не будет открывать пропускные пункты на границе с Россией. Об этом в эфире телеканала Yle сообщил премьер-министр страны Петтери Орпо.
"Понятно, что мы не можем отменить закрытие границы", – подчеркнул он.
Как указал премьер-министр, за восточной границей располагаются тысячи человек, которые хотят нелегально попасть в Финляндию.
В ноябре прошлого года финская сторона объявила о закрытии всех КПП на границе с РФ, кроме "Райя-Йоосеппи". КПП "Куусамо", "Салла" и "Вартиус" прекратили работу до 23 декабря. С 30 декабря закрылся последний работающий КПП.
Позже два пропускных пункта решили открыть. Однако спустя время из-за возобновления притока мигрантов финские власти вновь решили закрыть все автомобильные пункты пропуска на границе с РФ по 14 января 2024 года.
В январе МВД Финляндии продлило закрытие КПП на границе с Россией до 11 февраля.
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