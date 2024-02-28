Стрельба произошла в столице Республики Чад – СМИ

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Стрельба произошла в столице Чада городе Нджамена, там передвигаются танки и бронетехника. Об этом сообщает издание ChadOne со ссылкой на очевидцев.

По данным СМИ, центр города оказался заблокирован, правительственные войска штурмуют штаб-квартиру оппозиционной Социалистической партии без границ (PSF).

Недавно местные власти информировали об атаке на здание Национального управления безопасности Чада. Позже стало известно о нескольких погибших. Правительство обвинило в нападении оппозиционную партию PSF во главе с Яя Дилло.

Обстановка в Республике Чад обострилась на фоне предстоящих выборов президента. Накануне стало известно о том, что первый тур пройдет 6 мая. Сейчас во главе республики стоит военный совет под руководством президента переходного периода Махамата Идриса Деби. Он является двоюродным братом лидера оппозиции Дилло.

Ранее Владимир Путин заявил, что российская сторона продолжит оказывать гуманитарную поддержку Республике Чад. По словам главы государства, он сообщил об этом в ходе встречи с президентом переходного периода. Путин уточнил, что у РФ и Чада есть большие возможности по развитию двусторонних связей.

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