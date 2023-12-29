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Израиль нанес ракетные удары по югу Сирии, ПВО страны сбила большинство ракет. Об этом со ссылкой на минобороны Сирии сообщает РИА Новости.

"Сегодня около 23:05 израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удары по некоторым позициям в южном регионе", – заявили в сирийской армии.

Там также отметили, что средства ПВО сбили большинство ракет, однако признали, что в результате атаки был причинен материальный ущерб. Сирийские СМИ также сообщали о взрывах в окрестностях Дамаска.

Ночью 21 декабря израильские военнослужащие также нанесли удары по территории Сирии в ответ на запущенные в сторону еврейского государства ракеты. Истребители Израиля также наносили удары по оперативному командному центру движения "Хезболлах" в Ливане.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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