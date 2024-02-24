Калифорния станет первым штатом в США, куда вернутся панды из Китая

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Американский штат Калифорния станет первым регионом в США, куда Китай вернет пару гигантских панд после того, как в прошлом году забрал их на родину. Об этом сообщает РИА Новости.

"Калифорния и Китай связаны глубокими культурными и экономическими связями, и мы с нетерпением ждем возможности вновь приветствовать этих потрясающих медведей", – заявил губернатор штата Гэвин Ньюсом.

Панд планируется вернуть в конце лета 2024 года. Их поселят в зоопарке города Сан-Диего, который уже подписал соглашение с Ассоциацией сохранения дикой природы Китая.

В прошлом году три панды, которые находились в Смитсоновском национальном зоопарке в Вашингтоне, вернулись на родину в Китай. КНР сдает панд в аренду в целях укрепления отношений с другими странами, а по истечении установленного срока животные возвращаются обратно.

Ранее Московский зоопарк поделился видео, на котором панда Катюша обнимается со своей мамой Диндин, а та в ответ ее целует и обнюхивает. На кадрах видно, что детеныш уже заметно вырос. Катюша по прежнему много времени проводит в своем вольере, где она родилась, но уже выходит и во взрослый.

Панда Диндин перенесла Катюшу в экспозиционный вольер столичного зоопарка