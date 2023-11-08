Семья больших панд вернется из США в КНР 8 ноября

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Три панды, которые находились в Смитсоновском национальном зоопарке в Вашингтоне, вернутся в Китай в среду, 8 ноября. Об этом сообщает телеканал CBS.

По информации телеканала, панды Мэйсян и Тяньтянь отправятся домой после 23 лет проживания в США. В 2000 году их доставили в американский зоопарк в рамках программы по исследованиям и разведению, в 2020 году появился их детеныш Сяо Цицзи.

Вылет планируется в 13:00 (21:00 по московскому времени). В аэропорт Даллес их доставит грузовик.

Китай сдает панд в аренду в целях укрепления отношений с другими странами. По истечении установленного срока животные возвращаются в КНР.

До этого стало известно, что маленькая панда в Московском зоопарке начала слышать и видеть окружающие предметы. В начале октября детеныш панды открыл глаза. Это произошло на 42-й день жизни. Панда реагировала на свет, но пока не могла видеть.

О рождении детеныша у панд Диндин и Жуи стало известно 30 августа. Позже специалисты определили, что у панд родилась девочка.

Московский зоопарк поделился новыми кадрами маленькой панды