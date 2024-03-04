Землетрясение магнитудой пять баллов ощутили жители Алма-Аты

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Землетрясение произошло в Казахстане утром 4 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

В частности, толчки силой пять баллов ощутили жители Алма-Аты. При этом, по другим данным, магнитуда составила 6,1 балла. Это произошло в 11:22 по местному времени (09:22 по Москве). Эпицентр расположен в 31-м километре на юг от города Алма-Аты. Департамент по ЧС Алма-Аты включил сирены.

Накануне землетрясение, магнитуда которого составила 6,7 балла, произошло в Тихом океане к югу от Новой Зеландии. Толчки зафиксировали в 16:16 по времени UTC (19:16 по московскому времени). Сведений о вероятных жертвах и разрушениях нет.

До этого землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Адриатическом море в сотне километров от итальянского побережья. Подземные толчки ощущались жителями административного центра области Апулия Бари. Эпицентр толчка располагался в море на половине дистанции между Италией и Черногорией, очаг был на глубине 18 километров.



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