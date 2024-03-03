Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Тихом океане

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Землетрясение, магнитуда которого составила 6,7 балла, произошло в Тихом океане к югу от Новой Зеландии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую Геологическую службу (USGS).

"Землетрясение зафиксировано в 16:16 по времени UTC (19:16 по московскому времени), очаг находился в 1,5 тысячи километров к юго-востоку от берегов Новой Зеландии, на глубине 10 километров", – говорится в сообщении.

Сведений о вероятных жертвах и разрушениях нет.

Ранее землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Адриатическом море в сотне километров от итальянского побережья. Подземные толчки ощущались жителями административного центра области Апулия Бари. Эпицентр толчка располагался в море на половине дистанции между Италией и Черногорией, очаг был на глубине 18 километров.

До этого два землетрясения зафиксировали у берегов Камчатки в Авачинском заливе. Эпицентр первого землетрясения магнитудой 4,4 находился в 129 километрах от Петропавловска-Камчатского, второго землетрясения магнитудой 4,8 – в 136 километрах от города.

На Кубани произошло землетрясение магнитудой 4,5