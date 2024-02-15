02:35Происшествия
Два землетрясения произошли у берегов Камчатки
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Два землетрясения были зафиксированы у берегов Камчатки в Авачинском заливе. Об этом свидетельствуют данные Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.
Эпицентр первого землетрясения магнитудой 4,4 находился в 129 километрах от Петропавловска-Камчатского, второго землетрясения магнитудой 4,8 – в 136 километрах от города. Очаг подземных толчков залегал на глубинах 21 и 40 километров соответственно.
На момент публикации о каких-либо разрушениях не сообщалось, угроза цунами также не объявлялась.
Ранее землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Республике Алтай. Отмечалось, что интенсивность в эпицентре была на уровне 6,4. Он находился в горной местности.
До этого землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали около Командорских островов в Камчатском крае. Подземные толчки произошли на расстоянии в 238 километров от села Никольского.
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