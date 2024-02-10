Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали на юге Филиппин

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Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали на южном филиппинском острове Минданао. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Уточняется, что землетрясение произошло 10 февраля в 03:32 по времени UTC (06:32 по московскому времени) в 9 километрах к югу от населенного пункта Тунгао, в котором проживают 8,9 тысячи человек. Очаг расположился на глубине 10 километров.

Данных о возможных жертвах и разрушениях нет.

Ранее землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали около Командорских островов в Камчатском крае. Подземные толчки произошли на расстоянии в 238 километров от села Никольского. Очаг землетрясения залегал на глубине 64 километров.

До этого землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали на территории Бразилии. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Подземные толчки вновь зафиксировали в Казахстане