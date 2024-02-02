Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у Командорских островов на Камчатке

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Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали около Командорских островов в Камчатском крае. Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки произошли на расстоянии в 238 километров от села Никольского. Очаг землетрясения залегал на глубине 64 километров.

На момент публикации о каких-либо разрушениях или возможных пострадавших не сообщалось. Угроза цунами также не объявлялась.

30 января несколько землетрясений магнитудой до 5,9 произошли на границе Киргизии и Китая. Толчки ощущались на территории Киргизии. Вместе с тем в МЧС республики сообщили, что жертв и пострадавших в результате подземных толчков на территории Киргизии нет.

До этого землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали на территории Бразилии. Эпицентр располагался на расстоянии 66 километров к западу от города Тарауака с населением около 16,5 тысячи человек.