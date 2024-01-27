27 января, 09:08Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у побережья Турции
Фото: depositphotos/vchalup2
Вблизи турецкого горда Измир произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям Турции.
Сейсмическая активность была зафиксирована в 08:19 в заливе Кушадасы. Очаг залегал на глубине 8,5 километра.
В свою очередь, телеканал TRT сообщил, что землетрясение стало причиной паники для местных жителей. Оно ощущалось во многих прибрежных районах.
До этого землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали в турецкой провинции Малатья. Эпицентр был в районе города Батталгази, очаг залегал на глубине 13,9 километра.
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