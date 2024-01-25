Ущерб от землетрясений в Японии может составить до 17,6 миллиарда долларов – СМИ

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Ущерб инфраструктуре от землетрясений в Японии может составить от 7,5 до 17,6 миллиарда долларов (от 1,1 до 2,6 триллиона японских иен). Об этом пишет агентство Kyodo со ссылкой на правительство.

Речь идет о повреждениях жилых домов, нежилых промышленных и офисных зданий, а также дорог, водопроводов и портов в трех наиболее пострадавших префектурах Исикава, Ниигата и Тояма.

По словам издания, серьезный ущерб может привести к экономическим последствиям для японской экономики на фоне ужесточения монетарной политики в странах Запада, а также замедления темпов роста экономики Китая.

Ранее сообщалось, что количество жертв землетрясений в префектуре Исикава увеличилось до 236. До сих пор неизвестно местонахождение 19 человек, а пострадавшими числятся 1 175 человек. Из-за природного бедствия повреждения получили около 40 тысяч домов.

С 1 января в Японии произошло уже более 1,2 тысячи землетрясений различной силы. Магнитуда самого мощного из них составила 7,6.

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