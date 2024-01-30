Несколько землетрясений магнитудой до 5,9 произошли на границе Киргизии и КНР

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Несколько землетрясений магнитудой до 5,9 зафиксировали на границе Киргизии и КНР 30 января. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на киргизский институт сейсмологии.

Уточняется, что первый толчок магнитудой 4,5 произошел в 03:03 по местному времени (00:03 по московскому времени), после было еще три землетрясения. По данным сейсмологов, эпицентр находился в Китае рядом с местом, где 23 января произошло мощное землетрясение магнитудой 7.

Толчки ощущались на территории Киргизии, говорится в сообщении. В ближайших к эпицентру киргизских населенных пунктах интенсивность колебаний составила 3,5–5 баллов.

В МЧС республики сообщили, что жертв и пострадавших в результате подземных толчков на территории Киргизии нет.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Алма-Ате 23 января в 00:09 по местному времени на границе Казахстана и Киргизии. Тогда же землетрясение магнитудой 7 зарегистрировали в Китае недалеко от границ с Киргизией и Казахстаном.

По последним данным, количество пострадавших в результате землетрясения в Алма-Ате составило 67 человек, 12 из которых – дети. Примерно восемь человек были доставлены в больницу (трое взрослых и пять детей), а остальных после осмотра отправили на амбулаторное лечение.