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23 января, 15:12

Происшествия

Число пострадавших от землетрясения в Алма-Ате возросло до 67

Фото: телеграм-канал Daily Storm

Количество пострадавших в результате землетрясения, случившегося в Алма-Ате, возросло до 67 человек, 12 из которых – дети. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления общественного здравоохранения.

По информации ведомства, примерно восемь человек были доставлены в больницу (трое взрослых и пять детей), а остальных после осмотра отправили на амбулаторное лечение.

В МЧС Казахстана заявили о землетрясении магнитудой 6,7, которое наблюдалось в Алма-Ате накануне. Эпицентр залегал на глубине 65 километров и был расположен в 264 километрах на юго-востоке от города.

Мощные подземные толчки жители запада Китая, а также Узбекистана, Киргизии и Казахстана ощутили 22 января. В 05:19 23 января было зарегистрировано второе землетрясение.

Землетрясение не повлияло на работу космодрома Байконур. Инфраструктура Байконура не ощутила на себе последствий от подземных толчков. Специалисты отрасли работают штатно.

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