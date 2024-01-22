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Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Алма-Ате. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на сейсмологическую опытно-методическую экспедицию МЧС Казахстана.

Отмечается, что землетрясение зафиксировали 23 января в 00:09 по алматинскому времени на границе Казахстана и Киргизии. Эпицентр залегал на глубине 65 километров и был расположен в 264 километрах на юго-восток от Алматы.

По уточненным данным казахстанских сейсмологов, интенсивность толчков в Алматы составила 5 баллов. Также толчки в 2 балла ощущались в Шымкенте. Жители Алматы добавили, что толчки ощущались во всех частях мегаполиса.

По их словам, в домах двигалась мебель и качались люстры. Сведений о каких-либо разрушениях нет.

Кроме того, землетрясение магнитудой 7 зарегистрировали в Китае недалеко от границ с Киргизией и Казахстаном, передает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Уточняется, что эпицентр был на расстоянии 121-го километра к западу от китайского уезда Аксу и в 270 километрах к юго-востоку от Алма-Аты. Очаг залегал на глубине 9 километров. Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки. Очаг залегал на глубине 40 километров под морским дном.

До этого землетрясение магнитудой 4,4 произошло на территории Хасавюртовского района Дагестана. Информации о разрушениях не поступало.