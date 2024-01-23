Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Землетрясение на границе Киргизии и Китая не повлияло на работу космодрома Байконур, сообщается в телеграм-канале "Роскосмоса".

Отмечается, что инфраструктура Байконура не ощутила на себе последствий от подземных толчков. Специалисты отрасли работают штатно.

В корпорации напомнили, что мощные подземные толчки жители запада Китая, а также Узбекистана, Киргизии и Казахстана ощутили 22 января. В 05:19 23 января было зарегистрировано второе землетрясение.

Ранее в МЧС Казахстана заявили о землетрясении магнитудой 6,7, которое наблюдалось в Алма-Ате. Эпицентр залегал на глубине 65 километров и был расположен в 264 километрах на юго-востоке от города.

После землетрясения в Алма-Ате медицинская помощь потребовалась 44 гражданам. Такое количество людей обратилось к врачам. Пострадавшие жаловались на травмы легкой и средней степеней тяжести, в том числе травмы головы, ушибы и растяжения конечностей.