После землетрясения в Алма-Аты медпомощь потребовалась 44 гражданам

Фото: телеграм-канал "Белорусский силовик"

После землетрясения в Алма-Ате медицинская помощь потребовалась 44 гражданам, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Казахстана.

Такое количество людей обратилось к врачам с часа ночи до утра вторника. Пострадавшие жаловались на травмы легкой и средней степени тяжести, в том числе травмы головы, ушибы и растяжения конечностей.

Пострадавших доставили в стационары города. Из 34 взрослых госпитализировали троих. Остальных отправили на амбулаторное лечение. Также медпомощь получили 10 детей, 5 из которых госпитализировали.

Ранее в МЧС Казахстана заявили о землетрясении магнитудой 6,7, которое наблюдалось в Алма-Ате. Эпицентр залегал на глубине 65 километров и был расположен в 264 километрах на юго-востоке от города.