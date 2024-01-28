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Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Токийском заливе, угрозы цунами нет. Об этом со ссылкой на главное метеорологическое управление Японии сообщает РИА Новости.

Очаг землетрясения залегал на глубине 80 километров, а максимальная сила толчков составила четыре балла по семибалльной шкале, которая принята в Японии. Сообщается, что толчки были ощутимы в центральных районах Токио, а также в префектуре Канагава.

На данный момент информации о разрушениях и жертвах не поступало.

С 1 января в Японии произошло более 1,2 тысячи землетрясений различной силы. Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны, в некоторых местах которого высота волн достигала 4,2 метра.

Количество жертв землетрясения, которое произошло в японской префектуре Исикава, увеличилось до 236.