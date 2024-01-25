Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 236

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Количество жертв землетрясения, которое произошло в японской префектуре Исикава, увеличилось до 236. Об этом сообщает агентство "Киодо".

По последним данным, до сих пор неизвестно местонахождение 19 человек, пострадавшими числятся 1 175 человек. Еще в 454 эвакуационных центрах остаются более 15 тысяч человек.

Из-за стихийного бедствия около 40 тысяч домов получили повреждения. Помимо этого, в префектуре Исикава более 4,4 тысячи домохозяйств остаются без электричества, а водоснабжение в некоторых районах префектуры восстановят к концу февраля. Уточняется, что на месте происшествия работают семь тысяч сотрудников сил самообороны.

С 1 января в Японии произошло более 1,2 тысячи землетрясений различной силы. Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны, в некоторых местах которого высота волн достигала 4,2 метра.