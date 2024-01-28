28 января, 14:35Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали в Бразилии
Фото: depositphotos/vchalup2
Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали на территории Бразилии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.
По ее информации, эпицентр располагался на расстоянии 66 километров к западу от города Тарауака с населением около 16,5 тысячи человек. Очаг был на глубине 609,5 километра.
Данных о пострадавших и разрушениях нет, уточнили в сообщении.
Ранее землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Токийском заливе, угроза цунами отсутствовала. Очаг землетрясения залегал на глубине 80 километров.
До этого землетрясение магнитудой 5,1 произошло у побережья Турции. Очаг залегал на глубине 8,5 километра.
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