Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали в Бразилии

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Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали на территории Бразилии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

По ее информации, эпицентр располагался на расстоянии 66 километров к западу от города Тарауака с населением около 16,5 тысячи человек. Очаг был на глубине 609,5 километра.

Данных о пострадавших и разрушениях нет, уточнили в сообщении.

Ранее землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Токийском заливе, угроза цунами отсутствовала. Очаг землетрясения залегал на глубине 80 километров.

До этого землетрясение магнитудой 5,1 произошло у побережья Турции. Очаг залегал на глубине 8,5 километра.

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