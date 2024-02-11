11 февраля, 17:10Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на юго-востоке Турции
Фото: depositphotos/vchalup2
На юго-востоке Турции в провинции Хаккяри произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщается на странице Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в соцсети X.
Сейсмическую активность зафиксировали в районе Юксекова в 07:36 по местному времени. Очаг залегал на глубине 5,74 километра.
Ранее землетрясение магнитудой 5,0 произошло на Алтае. Очаг располагался в горной местности. О пострадавших не сообщалось.
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