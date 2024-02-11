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11 февраля, 17:10

Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на юго-востоке Турции

Фото: depositphotos/vchalup2

На юго-востоке Турции в провинции Хаккяри произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщается на странице Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в соцсети X.

Сейсмическую активность зафиксировали в районе Юксекова в 07:36 по местному времени. Очаг залегал на глубине 5,74 километра.

Ранее землетрясение магнитудой 5,0 произошло на Алтае. Очаг располагался в горной местности. О пострадавших не сообщалось.

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