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12 августа, 08:57

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ABC: вертолет врезался в крышу отеля в Австралии

Вертолет врезался в гостиницу в Австралии – СМИ

Фото: x.com/BenPennings

Вертолет влетел в крышу отеля в городе Кэрнс австралийского штата Квинсленд. Об этом сообщает RT со ссылкой на ABC.

Как сообщает издание, в результате травмы получили три человека, а пилот воздушного судна погиб. Уточняется, что экипаж вертолета осуществлял "несанкционированный" полет на арендованном судне.

Ранее пассажирский самолет рухнул в одном из жилых районов города Виньеду в Бразилии. Воздушное судно принадлежало авиакомпании Voepass. Всего на борту были 58 пассажиров и четыре члена экипажа.

В ходе катастрофы на земле никто не пострадал, однако все находившиеся в самолете погибли. Причины падения неизвестны.

Появились кадры падения пассажирского самолета в Бразилии

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