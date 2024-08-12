ABC: вертолет врезался в крышу отеля в Австралии

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Вертолет влетел в крышу отеля в городе Кэрнс австралийского штата Квинсленд. Об этом сообщает RT со ссылкой на ABC.

Как сообщает издание, в результате травмы получили три человека, а пилот воздушного судна погиб. Уточняется, что экипаж вертолета осуществлял "несанкционированный" полет на арендованном судне.

Ранее пассажирский самолет рухнул в одном из жилых районов города Виньеду в Бразилии. Воздушное судно принадлежало авиакомпании Voepass. Всего на борту были 58 пассажиров и четыре члена экипажа.

В ходе катастрофы на земле никто не пострадал, однако все находившиеся в самолете погибли. Причины падения неизвестны.

