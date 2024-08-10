Путин выразил соболезнования президенту Бразилии в связи с крушением самолета

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Владимир Путин обратился со словами сочувствия к президенту Бразилии Луису Инасио Луле да Силве в связи с падением самолета. Телеграмму разместили на официальном портале Кремля.

"Уважаемый господин Президент, примите самые глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета в штате Сан-Паулу. Разделяем скорбь дружественного народа Бразилии. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких", – сказано в сообщении.

Самолет потерпел крушение накануне в одном из жилых районов города Виньеду. Воздушное судно принадлежало авиакомпании Voepass. Всего на борту было 58 пассажиров и четыре члена экипажа.

В ходе катастрофы на земле никто не пострадал. Однако все находившиеся в самолете погибли. Причины падения неизвестны.

От местных властей не поступала информация о нахождении россиян на борту упавшего самолета, сообщили в МИД РФ.

