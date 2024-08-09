МИД РФ заявил об отсутствии данных о россиянах в самолете, упавшем в Бразилии

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Данных о нахождении россиян на борту упавшего самолета в Бразилии не поступало, сообщил ДСКЦ МИД России.

"По сообщению Генконсульства России, данных <...> от местных властей не поступало", – написали дипломаты в своем телеграм-канале.



Самолет упал в одном из жилых районов города Виньеду. Воздушное судно принадлежало авиакомпании Voepass. В самолете находилось 58 пассажиров и 4 члена экипажа.

В ходе катастрофы на земле никто не пострадал. Однако, по данным местной префектуры, все находившиеся на борту погибли. Причины падения неизвестны.

