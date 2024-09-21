"Раскрывая тайны звезд": любимые герои советского кино

Советские фильмы богаты на героев, которых не просто любила вся страна, а которые стали для граждан примером для подражания. Ими восхищались и гордились. Почему так происходило?

Cвоих героев в кино зритель выбирает сам и, чтобы там не говорили артисты, их сыгравшие, народ, невзирая на протесты легендарных актеров, вот уже десятки лет продолжает обожать те образы, которые они так удачно воплотили на экране.

Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".

