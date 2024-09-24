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24 сентября, 14:30

Культура

Игорь Бутман рассказал, как лучше всего приучать детей к музыке

Игорь Бутман рассказал, как лучше всего приучать детей к музыке

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Руководитель Московского джазового оркестра, народный артист РФ Игорь Бутман рассказал, как лучше всего приучать детей к музыке и почему невозможно насильно полюбить джаз.

Он считает, что подрастающему поколению нужно ставить классическую музыку, водить их на хорошие концерты. Знакомить с джазом, по его мнению, следует аккуратно.

Большое интервью с Игорем Бутманом выйдет во вторник, 24 сентября, в эфире телеканала Москва 24.

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