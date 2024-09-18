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18 сентября, 16:45

Культура

"Сити": где посмотреть картины Эрика Булатова в столице

"Сити": где посмотреть картины Эрика Булатова в столице

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На протяжении 30 лет художник Эрик Булатов иллюстрировал детские книги в издательстве "Малыш". Вместе со своим соавтором Олегом Васильевым они вспоминали, что год делился на две части: осень и зима были посвящены "детской" работе в издательстве, весна и лето – "взрослой" живописи.

Однако в историю живописи Эрик Булатов вошел не благодаря созданию визуальных образов "Красной шапочки", "Золушки" и "Спящей красавицы". Известность ему принесли картины, в которых автор спрятал огромное количество интеллектуальных ловушек. Например, в работе "Живу – вижу" зашифрованы стихи поэта, основателя московского концептуализма Всеволода Некрасова. А в работе "Горизонт" внимание привлекает красная лента, которую художник решил расположить на месте горизонта.

Каждый желающий может познакомиться с творчеством Эрика Булатова в Новой Третьяковке. Подробнее – в программе "Сити".

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