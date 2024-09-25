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25 сентября, 18:15

Культура

Звезда сериала "Солдаты" Роман Мадянов умер в возрасте 62 лет

Звезда сериала "Солдаты" Роман Мадянов умер в возрасте 62 лет

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Актер Роман Мадянов скончался утром 25 сентября, ему было 62 года. Мадянов – один из любимых зрителями современных артистов. В его фильмографии свыше двух сотен ролей.

Актер воплощал в жизнь как образы современников, так и героев классических произведений. Он начал сниматься еще в детстве – дебютной стала роль Гекльберри Финна в фильме Георгия Данелии. В двухтысячные годы актер много снимался в сериалах, например "Солдаты". Из недавних работ – роль царя в сказке "По щучьему велению". Сейчас более десяти кинопроектов с участием Мадянова находятся в стадии производства.

Известно, что в последнее время артист болел и скончался от онкологического заболевания. По словам родных актера, похороны пройдут на одном из кладбищ Подмосковья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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