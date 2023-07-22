"Откройте, Давид": Роман Мадянов

"В шкуру героя я залезаю только через нервную систему". Давид Виннер провел день с Заслуженным артистом России Романом Мадяновым.

Почему перестали появляться достойные сценарии и фильмы уровня "12", "Левиафан" и "Дикое поле"? Почему Роман Сергеевич, сыграв большее 200 ролей в кино, все равно считает себя больше театральным актером? Почему сцена "должна быть горячей как печка", чему учил Андрей Александрович Гончаров и вернется ли Мадянов в "Маяковку"?

Об этом – смотрите в новом выпуске "Откройте, Давид".