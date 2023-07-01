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01 июля, 22:00

Культура

"Откройте, Давид": Катя Лель

"Откройте, Давид": Катя Лель

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Давид Виннер провел день c космической Катей Лель и откровенно поговорил об испытаниях в шоу-бизнесе, старых хитах, новом направлении в творчестве и существовании других цивилизаций.

Что мешает людям быть счастливыми, и правда ли, что мы с вами – чей-то эксперимент? Как она познакомилась с мистиком Джозефом Майклом Леври, решилась записать альбом целительных мантр и как они изменили судьбы поклонников певицы? А также о войне с продюсером, звездной болезни, дружбе и предательстве.

Об этом – в новом выпуске "Откройте, Давид".

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