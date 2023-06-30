Автор сериала "Медведь" Сторер снимет гангстерскую драму "Зима Фрэнки Машины"

Фото: кадр из сериала "Медведь"; режиссер – Кристофер Сторер; производство – Hulu

Американский продюсер, режиссер и сценарист, автор кулинарного сериала "Медведь" Кристофер Сторер может снять гангстерскую драму "Зима Фрэнки Машины" по одноименному роману Дона Уинслоу, пишет Variety.

"Сюжет ленты расскажет о бывшем наемном убийце, который выходит с пенсии, чтобы организовать встречу двух воюющих мафиозных кланов, однако в результате сам становится мишенью", – отметили в издании.

В СМИ уточнили, что ранее за проектом были закреплены многие именитые режиссеры. Например, постановщиком драмы мог быть Мартин Скорсезе. При нем исполнить главную роль должен быть Роберт Де Ниро. Однако Скорсезе отказался от картины ради работы над "Ирландцем".

Также за фильмом были закреплены – автор "Схватки" Майкл Манн и постановщик "Изгоняющего дьявола" Уильям Фридкин.

В настоящее время студия Paramount еще не заключила контракт со Сторером, однако предполагается, что режиссер присоединится к проекту, уточняет издание.

Помимо "Медведя", Сторер работал над сериалами "Рами" и "Дикинсон". Кроме того, он был продюсером полнометражных режиссерских дебютов комика Бо Бернема – драмеди "Восьмой класс" и актера Дэйва Франко хоррор "Кто не спрятался".

Ранее сообщалось, что кассовые сборы фильма о супергерое "Флэш", снятого американским кинорежиссером Энди Мускетти, составили 216,5 миллиона долларов за две недели с момента выхода картины на большие экраны 16 июня.

Кинокартине потребовались 14 дней проката для того, чтобы полностью вернуть затраченные на съемки средства. Предполагаемый бюджет фильма о самом быстром супергерое из вселенной комиксов DC составил около 200–220 миллионов долларов.

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