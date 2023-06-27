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Культура

"Звезды советского экрана": шедевры киностудии "Ленфильм"

"Звезды советского экрана": шедевры киностудии "Ленфильм"

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Адрес Ленинград, Кировский проспект, дом 10, указанный в весеннем номере журнала "Советский экран", был знаком любому уважающему себя жителю культурной столицы. Километры проводов, софиты и нескончаемый треск кинокамер – все это завораживало каждого, кому удавалось хоть одним глазком увидеть, как снимаются фильмы.

В апреле 1968 года в честь полувекового юбилея "Ленфильма" "Советский экран" приоткрыл для всех без исключения своих читателей двери легендарной киностудии и рассказал, как рождаются шедевры.

Из-за чего Николай Крючков устроил скандал на съемках фильма "Небесный тихоход"? Что сделала со своим гонораром за роль мачехи в фильме "Золушка" Фаина Раневская? Как малолетние хулиганы из "Республики ШКИД" сорвали съемки сразу нескольких фильмов? Что показывали иностранным туристам на "Ленфильме"? Почему Михаил Боярский завидовал Евгению Леонову? И что ему досталось в наследство от Иннокентия Смоктуновского?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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