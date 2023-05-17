"Больно смотреть": как в Сети оценили образ Джонни Деппа в Каннах

В Сети второй день обсуждают внешний вид Джонни Деппа, посетившего Каннский кинофестиваль 15 мая. Многие считают, что актер, редко появляющийся на публике после скандального развода с Эмбер Херд, прибавил в весе. Что говорят пользователи о новом образе звезды Голливуда – в материале Москвы 24.
От "отмены" до семиминутной овации
Джонни Депп появился на красной дорожке Каннского кинофестиваля в классическом черном смокинге, белой рубашке и солнцезащитных очках. Однако папарацци привлек не только образ актера, но и его физическая форма – на кадрах заметно, что он поправился.
Само появление Деппа после долгой паузы, связанной с громким разводом, произвело фурор. Артист приехал в Канны на премьеру фильма "Жанна Дюбарри", в котором исполнил роль французского короля Людовика XV. Публика не хотела отпускать актера, и он ответил ей взаимностью, охотно делая селфи с поклонниками и раздавая автографы.
Премьерный показ фильма тоже прошел грандиозно: зрители устроили Деппу семиминутную овацию. Актера тронула такая реакция, он едва сдерживал слезы и благодарил за теплый прием.
Однако далеко не все были рады видеть Деппа в Каннах. Более сотни знаменитостей подписали коллективное письмо, в котором упрекнули организаторов фестиваля в поддержке насилия, сообщила Liberation. В нем сказано, что Канны расстилают "ковровую дорожку для мужчин и женщин, которые ведут себя агрессивно".
"Грустные, пустые глаза"
Некоторые пользователи Сети не стеснялись в выражениях, комментируя лишние килограммы Джонни Деппа. По их мнению, голливудский красавец в Каннах выглядел "опухшим и уставшим". Такие перемены они связали с тяжелым бракоразводным процессом и вредными привычками артиста, у которого были проблемы с алкоголем и запрещенными препаратами.
"Джонни Депп такой толстый и уродливый", – написал в Twitter Casey Hogan.
"Дааа... Депп уже не тот…" – поделился во "ВКонтакте" Илья Дятел.
"Из Отца в Деда буквально лет за пять", – указал на резкие перемены во внешности актера Иван Пожидаев.
"Один из моих любимых актеров. Но видно, как помотала его ситуация с Эмбер", – считает Яна Форсюк.
"Браво, Джонни! Только немного растолстел, стал шире", – отметил Илья Харитонов.
"Больно смотреть. Бред Питт и Том Круз гораздо лучше выглядят. Видимо, нервяк и алкоголь сказались", – убежден Василий Забубенский.
Одновременно с этим другие пользователи обратили внимание не на лишний вес, а на взгляд и поведение звездного актера в Каннах.
"Он выглядел застенчивым и немного нервным. Для него это было очень важно. Наверное, самая важная красная дорожка в его жизни", – предположила Галия Девличарова.
"Прямо ощущаю грусть в глазах Джонни", – написала Елена Пфайффер.
Однако и с подобными мнениями согласились далеко не все. Часть комментаторов убеждена, что для 59 лет актер выглядит прекрасно. Некоторые посчитали, что нынешний вес ему даже идет. Другие юзеры и вовсе призвали оставить внешность Деппа в покое.
"Похорошел мужик. Сразу видно, что все это д***мо наконец позади", – сказал Владимир Соловьев.
"Довольный пирожочек", – коротко прокомментировала изменения во внешности актера Катюшка Балакина.
"Для своего возраста он хорошо выглядит", – считает Мария Молчанова.
"Да, немного сдал, но сколько он всего пережил в браке с Херд, потом суды, травлю. Это все стресс", – написала Марина Самсонова.
"Ужасно, когда ты ценишь успех только тогда, когда люди хорошо выглядят, и критикуешь, когда они уже не такие. Он легенда, и теперь стареет, я не вижу в этом ничего плохого", – защитила Джонни Деппа пользовательница с ником Damla.
В целом многие пользователи рады, что Джонни Депп приходит в себя после тяжелого развода и постепенно возвращается в киноиндустрию. При этом некоторые юзеры в комментариях даже после решения суда в пользу актера убеждены, что именно он не прав в истории с Эмбер Херд, и призывают и дальше не предлагать ему новых ролей.
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