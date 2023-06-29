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Общество

"Мой район. Навигатор": портал "Узнай Москву" представил маршрут ко дню рождения Ладыниной

"Мой район. Навигатор": портал "Узнай Москву" представил маршрут ко дню рождения Ладыниной

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Портал "Узнай Москву" представил маршрут по городу к 115-летию актрисы Марины Ладыниной. Все точки связаны с творческой и личной биографией советской кинозвезды.

Чтобы отправиться в путь, нужно открыть интерактивную карту на портале или в мобильном приложении "Узнай Москву". Первая остановка у Дома Кино. Именно там весной 1936 года произошла судьбоносная встреча Ладыниной и Ивана Пырьева, который пригласил актрису на главную роль в первой музыкальной комедии "Богатая невеста".

Вторая точка – Московский Художественный театр имени А. П. Чехова, где Ладынина под руководством Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко репетировала свои первые драматические роли. Еще один пункт маршрута – ГИТИС, куда 20-летняя будущая звезда поступила с первой попытки.

Далее маршрут ведет к высотке на Котельнической набережной. Там много лет жила чета прославленных кинематографистов – Пырьев и Ладынина. Завершается прогулка у "Мосфильма". Пырьев руководил киностудией, а Ладынина снималась во всех его фильмах на протяжение почти двух десятков лет.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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