Фестиваль "Неспальный район" пройдет с 5 августа по 3 сентября в рамках МУФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Фестиваль в поддержку локального бизнеса "Неспальный район" состоится с 5 августа по 3 сентября в рамках Московского урбанистического форума. Каждые выходные гостей будут знакомить с продукцией местных производителей на 21 площадке в разных районах Москвы.

Мероприятия состоятся в том числе в Коптеве, Свиблове, Северном Медведкове, Крюкове, Митине, Кузьминках, Черемушках, Южном и Северном Бутове.

"Мы делаем акцент именно на том, что районы столицы – это "неспальные" территории, где тоже кипит жизнь. В них работают сотни местных предпринимателей, которые каждый день создают для москвичей комфортную среду, помогают растить и развивать детей, решать бытовые задачи и просто приятно проводить время", – поделился руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Фестиваль представляет собой событие, на котором локальные бизнесмены расскажут гостям о своих товарах и услугах, отметил он. На мероприятии пройдут презентации от предпринимателей Москвы: мастер-классы салонов красоты, тренировки фитнес-клубов, творческие выступления и флешмобы. На территории фестиваля заработают ярмарки уличной еды. На них гости смогут увидеть местных производителей и купить их уникальные товары.

Вместе с этим посетителей пригласили на экскурсии, они состоятся в формате живых историй. С помощью наушников гости смогут присоединиться к радиоволне, где участники эфира обсуждают районы, вспоминают любимые кофейни и другие памятные места.

Мероприятие организовали в соответствии с целями и задачами национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Ранее стало известно, что гости Московского урбанистического форума смогут ощутить на себе возрастные изменения. Мероприятие пройдет в Гостином Дворе с 1 августа по 10 сентября. Симулятор старости перенесет желающих в тело пожилого человека.

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