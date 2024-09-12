Член СПЧ Ева Меркачева: последние годы жизни Сванидзе были тяжелыми

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Последние годы тележурналиста Николая Сванидзе были тяжелыми из-за долгого процесса реабилитации. Об этом член СПЧ Ева Меркачева рассказала Москве 24.

"Мы думали, что раз тогда вышел из этого состояния, то точно поправится. Поправка была медленная, достаточно сложная, но, как нам говорили медики, при этом состоянии так и должно быть. И рассчитывать на какой-то быстрый результат не стоит, поэтому мы ждали терпеливо", – поделилась Меркачева.

Она добавила, что Сванидзе периодически писал сообщения. Обычно они были хорошие, поддерживающие, воодушевляющие, призналась член СПЧ.

Главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев в беседе с изданием назвал Сванидзе одним из самых порядочных журналистов новой России, который "везде очень принципиально относился к вопросам свободы слова, свободы распространения информации".

"Вы знаете, его отличало, самое главное, то, что в разговоре он очень уважал слово "человек", "журналист", и для него это было принципиально важно", – рассказал Гусев.

Утром 12 сентября стало известно, что Сванидзе скончался на 70-м году жизни. По данным СМИ, он скончался вечером 11 сентября. Уточняется, что в последние годы он тяжело болел – врачи выявили у него ишемию головного мозга. В феврале этого года его госпитализировали.

Тогда врачи диагностировали у журналиста пневмонию и отек легких. Позже сообщалось, что состояние Сванидзе остается тяжелым. У него наблюдались проблемы с легкими и сепсис.