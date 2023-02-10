В СЖР рассказали о состоянии Николая Сванидзе

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Состояние журналиста, бывшего члена Совета по правам человека при президенте РФ Николая Сванидзе остается крайне тяжелым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Союзу журналистов РФ Владимира Соловьева.

Он уточнил, что не знает подробностей, но известно, что Сванидзе подключен к различным "специальным аппаратам".

По словам Соловьева, у журналиста наблюдаются проблемы с легкими и сепсисом.

О госпитализации Сванидзе стало известно 6 февраля. Его поместили в больницу с пневмонией и отеком легких. По информации источника СМИ, журналиста подключили к аппарату ИВЛ, но его помощница Оксана Ерофеева тогда опровергла эти данные.

Позже бывший член президентского Совета по правам человека Игорь Каляпин рассказал, что Сванидзе вывели из искусственной комы. Он добавил, что журналист находится в одной из инфекционных клиник Москвы.



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