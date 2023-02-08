Бывший член СПЧ сообщил, что Сванидзе вывели из искусственной комы

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Журналиста и общественного деятеля Николая Сванидзе, который был госпитализирован с пневмонией, вывели из искусственной комы, рассказал бывший член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Игорь Каляпин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я знаю, что его вывели из искусственной комы", – сказал он, уточнив, что Сванидзе находится на лечении в одной из инфекционных клиник столицы.

Николая Сванидзе госпитализировали с пневмонией и отеком легких 6 февраля. Экс-глава СПЧ Михаил Федотов сообщил, что состояние журналиста оценивается как тяжелое.

По информации источника СМИ, журналиста подключили к аппарату ИВЛ, однако его помощница Оксана Ерофеева опровергла эту информацию.

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