Экс-глава СПЧ заявил, что Сванидзе находится в тяжелом состоянии

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Журналист и общественный деятель Николай Сванидзе находится в тяжелом состоянии в больнице после того, как он поступил в медучреждение с пневмонией и отеком легких. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова экс-главы СПЧ Михаила Федотова.

"Он в больнице, состояние тяжелое, врачи бьются за его жизнь и здоровье", – сказал спикер.

Сванидзе госпитализировали с пневмонией и отеком легких 6 февраля. По информации источника СМИ, журналиста подключили к аппарату ИВЛ.

Помощница журналиста Оксана Ерофеева опровергла информацию о том, что деятель находится на аппарате искусственной вентиляции легких. С самим Сванидзе установить связь не удалось.

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