13:13Общество
Экс-глава СПЧ заявил, что Сванидзе находится в тяжелом состоянии
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Журналист и общественный деятель Николай Сванидзе находится в тяжелом состоянии в больнице после того, как он поступил в медучреждение с пневмонией и отеком легких. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова экс-главы СПЧ Михаила Федотова.
"Он в больнице, состояние тяжелое, врачи бьются за его жизнь и здоровье", – сказал спикер.
Сванидзе госпитализировали с пневмонией и отеком легких 6 февраля. По информации источника СМИ, журналиста подключили к аппарату ИВЛ.
Помощница журналиста Оксана Ерофеева опровергла информацию о том, что деятель находится на аппарате искусственной вентиляции легких. С самим Сванидзе установить связь не удалось.
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