В СПЧ заявили, что Николая Сванидзе отключили от аппарата ИВЛ

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Российского журналиста, бывшего члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Николая Сванидзе отключили от аппарата ИВЛ. Об этом сообщила член СПЧ Ева Меркачева.

"Я разговаривала с его супругой, он сам стал говорить, уже не дышит с помощью аппарата для искусственный вентиляции легких, так что перешел полностью на жизненное самообеспечение", – цитирует ее ТАСС.

Меркачева добавила, что с момента отключения Сванидзе от аппарата ИВЛ начался процесс восстановления организма журналиста.

6 февраля стало известно, что Николая Сванидзе госпитализировали. Врачи диагностировали у него пневмонию и отек легких.

Позднее в СМИ появилась информация о том, что состояние журналиста остается тяжелым. У Сванидзе наблюдались проблемы с легкими и сепсисом.

17 февраля сообщалось об улучшении состояния журналиста. Отмечалось, что наличие положительной динамики сделало возможным его перевод в другое медучреждение.

28 февраля Меркачева сообщила, что журналист идет на поправку. Об этом, по словам члена СПЧ, ей сообщила супруга Сванидзе.



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