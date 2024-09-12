Журналист Познер назвал Сванидзе человеком с принципами

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Советский и российский журналист и телеведущий Владимир Познер назвал своего коллегу Николая Сванидзе человеком с принципами. Об этом он заявил "Ленте.ру".

По словам Познера, Сванидзе был принципиальным человеком, который "не прогибался ни при каких властях". Он отметил, что мало общался со Сванидзе, так как они работали на разных каналах и никогда ничего не делали совместного.

"Иногда мы встречались в Академии российского телевидения, а так очень мало. Последние годы мы вообще не виделись", – высказался Познер.

О смерти Николая Сванидзе стало известно 12 сентября. Как писали СМИ, он скончался вечером 11 сентября на 70-м году жизни. Уточняется, что в последние годы он был тяжело болен – врачи диагностировали у него ишемию головного мозга.

Член СПЧ Ева Меркачева рассказала о долгом процессе реабилитации Сванидзе. С ее слов, поправка была медленная, но, как им сказали врачи, при этом состоянии так и должно быть. Периодически тележурналист писал поддерживающие, хорошие и воодушевляющие сообщения, призналась Меркачева.