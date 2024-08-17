17 августа, 15:19Общество
Умер журналист Евгений Ксензенко
Фото: depositphotos/badboydt7
Журналист Евгений Ксензенко скончался, сообщает ТАСС со ссылкой на Пятый канал. Он ушел в возрасте 44 лет после продолжительной болезни.
Супруга Ксензенко уточнила, что ее муж боролся с онкологией, но болезнь взяла вверх 16 августа.
Журналист не дожил до своего 45-летия всего 12 дней.
С августа 2001 года Ксензенко работал парламентским корреспондентом на телеканале НТВ. С ноября 2006 по август 2011 года работал директором-корреспондентом представительства НТВ в Великобритании.