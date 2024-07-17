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17 июля, 12:33

Общество

Умер бывший главный редактор "Ведомостей" Шмаров

Фото: телеграм-канал "ВЕДОМОСТИ"

Умер бывший главред "Ведомостей" Андрей Шмаров. Об этом издание сообщило в своем телеграм-канале со ссылкой на друга семьи покойного.

Шмаров изначально работал ученым-экономистом в НИИ Госплана СССР, а затем стал научным редактором в издании "Коммерсант". Кроме того, он являлся одним из основателей журнала "Эксперт", а также одним из авторов одноименного рейтингового агентства. 

В 2007 году его назначили на должность гендиректора "Сноба", а спустя время – главредом просветительского интернет-канала "Проект 42". 

После этого, в марте 2020 года, Шмаров перешел в "Ведомости", где сперва был исполняющим обязанности главного редактора, а затем стал главредом. В этом издании он проработал около года.

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