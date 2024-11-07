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07 ноября, 16:45

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"Сити": москвичам рассказали о российских кинопремьерах

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В прокат выходит фильм "Любовь советского союза". Режиссер Никита Высоцкий называет фильм сказкой, основанной на реальных событиях. История похожа на жизнь Валентины Серовой и ее отношения с летчиком Анатолием Серовым и писателем Константином Симоновым.

Также в прокат выходит фильм "В баню!" с Михаилом Тройником и Юлией Александровой. Главным героем фильма является прораб, у которого мягкий характер, поэтому жизнь мужчины летит под откос. Герой случайно попал в баню на чемпионат России по парению.

"Каникулы" с Полиной Кутеповой и Дарьей Савельевой. Это история о калужских школьниках из театрального кружка, которые вместе с учителями отправляются на осенний фестиваль в Сочи показывать свой спектакль.

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