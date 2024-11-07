Жители 25 старых домов Москвы переедут в квартиры по программе реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Жители еще 25 старых домов столицы получили предложение переехать в новое жилье по программе реновации, пишет портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

Речь идет о более 6 000 горожан, которые получили возможность переехать в квартиры в новостройках в период с конца сентября по начало октября. Из них уже около 4 900 человек смогли определиться с выбором жилья, из которых 1 300 проживают в ВАО, около 1 100 – в ЮВАО, а свыше 700 – в ЗАО.

"Почти 1 400 москвичей успели за этот период заключить договоры с городом на новые квартиры", – указал Гаман.

Самыми активными по оформлению документов стали жители поселка Акулово на востоке Москвы. Там владельцами новых квартир за месяц с начала переселения стали свыше 170 проживающих в двух старых трехэтажных домах и одной пятиэтажке, что составило более 75% от всех получивших письма с предложением обменять жилье.

Свыше половины жителей двух устаревших домов на Нарвской улице в САО, 256 человек, уже получили ключи от новых квартир. При этом на 625 квартир нового дома на Пресненском Валу приходится уже треть владельцев помещений в еще 4 старых домах, которые успели оформить все документы.

"В сентябре этого года под заселение город передал 11 новостроек в шести округах столицы", – отметил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Суммарно для жителей подготовлено свыше 2 800 квартир, расположенных в ВАО (4 дома), ЮВАО и ЗАО (по 2), а также в ЮАО, САО и ЦАО (по одной новостройке), заключил Овчинский.

Ранее новостройку по программе реновации возвели в столичном районе Коптево. Дом в проезде Черепановых находится в пешей доступности от станций Коптево и Лихоборы МЦК. Это односекционный дом на 119 квартир с подземной стоянкой на 88 автомобилей.

