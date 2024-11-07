Самокаты сервисов кикшеринга вновь доступны для пользователей в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сервисы кикшеринга Whoosh, "МТС Юрент" и "Яндекс Go" восстановили возможность взять в аренду самокат или электровелосипед в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие уведомления, поступившие через приложения сервисов.

Отмечается, что данная информация была также подтверждена и в пресс-службах сервисов.

Столичные сервисы проката самокатов стали недоступны 5 ноября из-за непогоды, в связи с которой был объявлен желтый уровень погодной опасности.

По словам представителя Whoosh, подобное решение было принято в целях безопасности и комфорта пользователей, поскольку на улице было снежно и скользко.