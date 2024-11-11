"Сити": топ-3 мистических книги на осень

Команда "Сити" подготовила подборку мистических книг, которые стоит прочитать осенью. Первое произведение под названием "Франкенштейн" рассказывает про теории витализма и эксперименты науки эпохи романтизма.

Книга "Возвращение героя" исследует, как архетипы героев и сюжеты повторяются в различных культурах мира. Автор рассматривает, как они проявляются в современных фильмах, рекламе и политике, а также в социальных сетях.

В книге "Эпоха выгорающих супергероев" автор размышляет о саморазвитии и выгорании в обществе. Автор Алексей Соловьев рассуждает о том, как общество достигаторства превратилось в общество выгорания. Он разбирает проблему, а потом дает варианты ее решения.

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