"Сити": москвичам рассказали о концертах, которые стоит посетить на текущей неделе

Группа Cream Soda представит live-шоу, посвященное своему последнему альбому. Группа не перестает удивлять новыми релизами в жанре электроники. Cream Soda выступит 8 ноября на VK Стадиуме в 20:00.

Также на этой неделе пройдет концерт группы "Моя Мишель", которая отметит свое 15-летие 9 ноября. Концерт пройдет на VK Стадиум в 20:00.

На этой неделе москвичи смогут посетить концерт композитора Игоря Крутого. Ему исполняется 70 лет. Празднование будет настолько масштабным, что его решили разделить на два дня. На сцену выйдут многие знаменитости. Концерт будет идти 8 и 9 ноября в 19:00 на Live Арене.